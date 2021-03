La caza furtiva y el daño a su hábitat son los causantes principales por los que el elefante africano está ahora en peligro de extinción.

Los elefantes africanos fueron evaluados previamente como una especie, pero la nueva evidencia genética ha llevado a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a dividirlos en dos categorías separadas: el elefante del bosque y el elefante de la sabana.

El estado del elefante del bosque está en peligro crítico, la categoría final antes de la extinción en la naturaleza, mientras que el elefante de la sabana está clasificado como en peligro, una clasificación un poco menos severa.

Ambos fueron clasificados previamente como “vulnerables”, pero la UICN dijo que su estado era más crítico de lo que se pensaba anteriormente, con una población estimada de 415.000 en el continente.

🐘The African forest elephant is under threat of extinction due to a rise in poaching and damage to its habitat@OliviaRudgard reports 🧵https://t.co/F5pdz10KEW pic.twitter.com/UGDekA4ljH

— Telegraph Environment (@TeleEnvironment) March 25, 2021