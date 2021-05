Otros peces se capturan cuando crecen, pero la cría de la anguila, la anguila de cristal, se captura debido al peligro para la población.

Un pez especial en Japón es Unagi. Es un pez anguila de agua dulce. Este pescado es especial porque en Japón es extremadamente costoso.

El precio de este pescado popular se ha disparado. En el año 2018, el precio de un kilo de anguila bebé fue de 35 mil dólares. Casi igual al precio del oro en ese momento. Estos niños son capturados y luego pueden ser criados durante un año. Después de esto, se pueden vender.

La gente ha estado comiendo anguilas en Japón durante miles de años. En el restaurante se venden cada año entre 40 y 50 toneladas de anguilas. Las anguilas japonesas se encuentran en el este de Asia. En tal situación, surge la pregunta de que ¿por qué es tan caro?

