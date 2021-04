Todo Estados Unidos estaba pendiente del veredicto a Derek Chauvin tras el asesinato a George Floyd. Incluso el presidente Joe Biden, quien según reportes se encontraba con la vicepresidenta Kamala Harris y otros empleados de la Casa Blanca, quienes vieron el veredicto en el comedor privado de la casa presidencial.

Después de la lectura del veredicto, Biden, Harris y la primera dama Jill Biden hablaron con Philonise Floyd, el hermano de George Floyd, de la Oficina Oval, según la Casa Blanca. El abogado Ben Crump publicó un video de la llamada en Twitter. Reportó CBS.

President Biden and VP Harris call the Floyd family after the GUILTY verdict! Thank you @POTUS & @VP for your support! We hope that we can count on you for the police reform we NEED in America! ✊🏾 pic.twitter.com/cg4V2D5tlI

— Ben Crump (@AttorneyCrump) April 20, 2021