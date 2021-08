A pesar de los altos casos de Covid-19, en Estados Unidos, las grandes empresas han dejado que sus empleados decidan si reciben sus dosis de inmunización o no.

Los propietarios, corredores de bolsas y abogados desmintieron que le han dado un ultimátum a sus empleadores, para que presenten su certificado de vacunación antes de ingresar a la compañía.

“Es decisión de los empleadores qué decirles a sus empleados”, dijo Jorge Bromberg, de Inmobiliaria Brom, que ha abierto dos torres de oficinas en Aventura del condado de Miami-Dade y está terminando una tercera.

Sin embargo, el portal web The Real Deal, informó que la empresa RXR Realty, con sede en la ciudad de Nueva York, es el último en emitir un ultimátum desde que se dispararon los casos de variantes de Delta.

