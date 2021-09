Lo que sería una propuesta de matrimonio sorprendente, se convirtió en controversia en la ciudad de Pembroke Pines, Florida.

La pancarta que colgaba de un avión, que salió del aeropuerto North Perry, tenía la palabra “Judia”, lo que ocasionó gran revuelo tanto en los habitantes como en las redes sociales.

Liora Rez, directora ejecutiva de stopantisemitism.org , recibió las fotos de sus seguidores del sur de Florida.

“Me sorprendió la propuesta, al igual que mucha gente”, dijo Rez a los medios de comunicación que recibieron la noticia.

Los medios de comunicación del sur de la Florida, informaron que la dama que recibió la petición de boda, es apodada “La Judía”, por eso causó gran conmoción ver su apodo en el mensaje que sobrevoló la ciudad.

“Fue como, ‘Espera, ¿qué? ¿De qué estás hablando? ‘”, Dijo Milo Srkal Jr. de Aerial Banners, Inc, que fue la reacción de la mujer.

Luego de varios minutos, fue que cayó en cuenta sobre lo que había pasado.

.“ Y luego de sentarse, pensar en ello, leer algunas cosas y que nos explicaran las cosas, fue como,’ Dios mío . ‘”,dijo la mujer.

Banner plane that some perceived as hate message was actually marriage proposalhttps://t.co/yIVYJCdVd0

— Slime Stat 🐍 (@youngstaten10) September 1, 2021