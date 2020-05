Puertos deportivos cerraron tras alcanzar su capacidad en el primer fin de semana de restricciones relajadas

Este es el primer fin de semana de aperturas de puertos deportivos desde el cierre por la pandemia covid-19, por lo que los funcionarios de seguridad supervisaron la entrada y salida de Crandon Marina.

«Hay luz al final de este túnel COVID, pero significará trabajar de manera diferente y es por eso que esto es una nueva normalidad», dijo el sábado el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez.

El sábado por la mañana, una larga, larga fila de vehículos y botes esperaban para ingresar al puerto deportivo. La gran ola matutina de navegantes llevó a los funcionarios a cerrar el puerto deportivo solo unas pocas horas después de abrir a las 06:00 a.m., cuando la capacidad se cumplió.

Una escena similar se dio en Black Point Marina donde las personas de los condados de Miami-Dade y Broward aprovecharon el fin de semana para disfrutar de parques y puertos deportivos después de casi un mes de cierres.

This is the line to get into Crandon Marina on Key Biscayne as of 7am, Saturday, May 2, 2020.

