La motivación es el conjunto de factores internos o externos que determinan las acciones de una persona.

Es una fuerza o empuje que nos hace movernos hacia un lugar al que queremos o debemos estar.

Es lo que nos impulsa a hacer que las cosas sucedan, pero mantenerse motivado no siempre es fácil. La motivación puede ser tanto positiva como negativa.

Es una energía adicional que le hace falta al logro. No obstante, no es tan fácil… a veces no llega, no podemos producirla, o no tiene suficiente combustible, reportó Del305al310.

Jesús y Fernando lo hablan desde perspectivas y experiencias personales, pero también dándole un vistazo a la sociedad y a la conducta que tenemos y que nos rodea.

Por ejemplo, distintos tipos de motivaciones: afiliación, logro, poder.

Fuentes: libros, otras personas, uno mismo. La relaciones entre la motivación y los logros ¿se corresponden, a veces sí, a veces no?