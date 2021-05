Poco a poco la ciudad de Miami se va reactivando con los distintos eventos sociales y uno de ellos es el festival gastronómico de South Beach.

El evento que celebrará su vigésimo aniversario tendrá una gran variedad de actividades, que comenzarán el jueves 20 mayo y finalizarán el domingo 23 de mayo.

A diferencia de otros eventos que se han llevado en South Beach, en el que el costo de la entrada oscila entre $200 y $300, la entrada para el Festival Gastronómico podría valer $150 o menos.

Los organizadores indicaron que las medidas de bioseguridad serán implementadas durante el evento.

Además indicaron que el Festival marcará el comienzo de una nueva normalidad para las industrias culinaria y hotelera.

The South Beach Wine & Food Festival (SOBEWFF) is just days away, and if you're wondering how to get tickets while not breaking the bank, we've rounded up the best events for $150 or less. (One includes The Chainsmokers and Martha Stewart. It's casual.) https://t.co/EZ3x4AkpuH pic.twitter.com/OzoG5JRaTf

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) May 18, 2021