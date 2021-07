Un quinto oficial de la policía de Miami Beach fue revelado de sus funciones, este jueves porque supuestamente extralimitó durante un arresto a una dama, en un hotel de la localidad.

El cuerpo policial informó que el hecho ocurrió el lunes en el lobby del Royal Palm Hotel, en Collins Avenue.

El reporte indicó que los policías de Miami Beach, detuvieron a Dalonta Crudup, de 24 años de edad, porque supuestamente había dejado su scooter abandonado.

El informe indicó que los cinco funcionarios se habrían extralimitado en el procedimiento en contra de Crudup, como lo reveló el video de un hombre que también fue detenido. El testigo tiene por nombre Khalid Vaughn, de 28 años de edad.

El caballero indicó que los policías de Miami Beach lo golpearon al enterarse que estaba filmando el procedimiento.

Vaughn, inicialmente enfrentó cargos por resistirse a un oficial y por interferir con una investigación policial.

