Los residentes de South Beach ya están hartos de salir de su casa y encontrar los neumáticos de sus vehículos cortados.

Este incidente se ha venido presentado desde hace ya al menos dos semanas, y por eso los habitantes claman que se atrape al vándalo que hace este tipo de fechorías.

“Sales de tu casa por la mañana para ir a trabajar y te encuentras con los neumáticos cortados”, dijo. Claudio Chiorazzi unas de las personas que ha sido afectada por estos incidentes.

Según las investigaciones, el antisocial ha cometido los delitos entre la calle 15 y Ocean Drive.

Samuel Díaz, otro de los afectados por estos incidentes en South Beach, indicó que su carro además que le espicharon los cauchos también el rompieron los parabrisas.

“Está sucediendo todos los días”, dijo la persona afectada, que expresó que ha puesto la denuncia en varias ocasiones.

Richard Shaughnessy, dijo que su carro también fue destrozada y cortada.

“Estos hechos nos está costando miles y miles de dólares”, dijo el afectado. “Hay un tipo con un cuchillo y un ladrillo”.

Someone keeps slashing tires and smashing windshields in the area of 15St and Ocean Dr. The same area was hit, and some of the same people were victimized months ago. An internal flyer says cops want to talk to a man arrested for similar crimes back in May. @wsvn #Exclusive pic.twitter.com/ncwXQua3S4

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) August 24, 2021