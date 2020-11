el cantante Ricky Martin dejó a más de uno sudando y caliente con fotografías que publicó en redes sociales, previas a su participación en los Latin Grammy 2020, en las que se mostró solo en ropa interior y con el sexappeal que solo a él lo caracteriza.

Se trata de imágenes capturadas minutos antes de su salida al escenario del citado jolgorio, para interpretar sus temas Recuerdo y Tiburones, con los que sin duda alguna, volvió a comerse el escenario.

“@latingrammys ¡¡¡¡Hagámoslo!!!”, escribió el boricua al pie de la sexy postal que de inmediato se viralizó en diversas plataformas, e hizo a babear a cualquier fanático del vocalista.

Estas sexis fotografías marcaron el inicio de comentarios, elogios y hasta comparaciones con cierto autosarcasmo en las redes sociales.

https://www.instagram.com/p/CHySqb7Hx_l/?utm_source=ig_web_copy_link

Antes de esta publicación, el vocalista de Drop it on me había publicado cómo se preparaba su rostro con algún exfoliante, además de cómo lo acicalaban, para lucirse de inicio a fin en su esperada participación.

