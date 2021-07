Con el fin de rendir un sentido y merecido homenaje a las víctimas y desaparecidos tras el colapso parcial del condominio Champlain Towers South, los rescatistas y miembros de la comunidad se han acercado al monumento conmemorativo a la tragedia en Surfside, Miami.

La búsqueda se detuvo el jueves por la mañana debido a los problemas estructurales, según los funcionarios. El edificio de apartamentos se derrumbó parcialmente el jueves 24 de junio, según Instagram.

Los 300 bomberos del condado de Miami-Dade, apoyados por refuerzos de todo el estado de Florida, se desplegaron tan pronto 55 apartamentos del complejo Champlain Towers colapsaron en la madrugada del jueves.

Entre 50 y 60 rescatistas y unidades de perros trabajaron constantemente en el sitio, con el respaldo de tecnología de imagen y sonido para localizar bolsas de aire.

Our Miami Firefighters who are part of the @floridataskforce2_usar team along with other members from different municipalities in South Florida have been supporting @miamidadefirerescue within 24 hours of the collapse. pic.twitter.com/pb5BjZvElI

— Miami Fire Rescue (@CityofMiamiFire) July 1, 2021