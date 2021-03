Roblox, la plataforma online de juego y creación de videojuegos comienza a cotizar en la Bolsa de Nueva York este 10 de marzo bajo el símbolo “RBLX”.

Después de que la compañía hubiese pospuesto su debut bursátil previsto inicialmente para finales del pasado año, según anunció la empresa en una actualización del folleto de la operación registrada ante la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos, reportó Infobae.

No obstante, en su primer día de cotización la acción subió 62%, a USD 72, desde una postura inicial de USD 45, a través del sistema de listing, con la colocación de 198,9 millones de acciones.

Sigue por lo tanto el auge de las salidas a Bolsa de las empresas relacionadas con los videojuegos tras otras igual de mediáticas como Corsair Gaming, Unity Software o Playtika.

A moment to remember: @Roblox founder and CEO @DavidBaszucki rings the @NYSE bell on opening day 🔔 #RobloxIPO pic.twitter.com/SxBpYRIqR1

El videojuego ofrece una plataforma de interacción con el resto de usuarios con la personalización de avatares que ofrece la posibilidad de compartir experiencias entre sus miles de jugadores.

La salida a cotización de acciones no es del todo oportuna. Mientras que las compañías de videojuegos atravesaron un auge en el último año, debido a las medidas de confinamiento para enfrentar la pandemia de COVID-19, el avance de la vacunación masiva augura una etapa de apertura económica y social que no es del todo favorable para este modelo de negocios.

Roblox está buscando transformarse y escapar del estereotipo de empresa que ofrece videojuegos amado por preadolescentes y adolescentes, para convertirse en un espacio de encuentro social para niños y adultos por igual.

We're excited for @Roblox to ring the Opening Bell in celebration of their Direct Listing 🎉 pic.twitter.com/hx8xnS956C

— NYSE 🏛 (@NYSE) March 10, 2021