Escuela de Medicina recibe donación de mil millones gracias a herencia de inversor de Wall Street

Sentados en las butacas del auditorio, los estudiantes de la Escuela de Medicina Albert Einstein no podrían haber imaginado ni en mil multiuniversos la noticia que estaban a punto de recibir de parte de la exprofesora Ruth Gottesman.

“Me emociona compartir con ustedes que a partir de agosto de este año la Escuela de Medicina Albert Einstein tendrá matrícula gratuita”, fueron las palabras que hicieron saltar de sus asientos, gritar, aplaudir y hasta llorar a cientos de alumnos presentes.

Solo quien ha pagado cuantiosos montos por recibir una educación de calidad puede conocer el sentimiento que experimentaron estos afortunados futuros médicos de Estados Unidos. Todo esto es gracias a una donación monumental de mil millones de dólares por parte de la familia Gottesman, lo que permitirá que sus estudiantes podrán disfrutar de educación gratuita a partir del próximo semestre.

La institución universitaria calificó el gesto como “un regalo histórico, el mayor hecho jamás a una escuela médica en el país”. Según el comunicado emitido, esta generosa donación asegurará que “ningún estudiante de Einstein tenga que pagar su matrícula nunca más”.

La profesora Gottesman pudo entregar esta increíble donación gracias a la herencia que le dejó su esposo. El difunto partió hace dos años y fue un destacado inversor de Wall Street, protegido de Warren Buffett.

El dinero favorecerá a los estudiantes de la Escuela de Medicina Albert Einstein para evitar la abrumadora deuda estudiantil, típica en los graduados de medicina en los Estados Unidos.

Esta iniciativa no solo aliviará a los estudiantes de la pesada carga financiera, sino que también se espera que atraiga a una gama más diversa de talentos. Con ello se le garantiza una mayor oportunidad educativa a aquellos que de otro modo no podrían permitírselo por los costos de las matrículas.

La decisión de Gottesman de hacer esta donación sin precedentes incluyó una condición: que el nombre de la escuela se mantenga como “Albert Einstein”. Esto en honor al legendario físico que accedió a que la institución llevara su nombre cuando abrió sus puertas en 1955.

Here’s a photo of Albert Einstein looking at a model of the Albert Einstein Medical School before it opened in 1955. Today, a former professor at the school announced she was donating $1 billion to provide free tuition in perpetuity: https://t.co/qHBKZsCLZI pic.twitter.com/zkeqoDXjSa

Estudiar medicina en Estados Unidos es considerado un lujo que pocos estudiantes de familias pudientes pueden darse. El costo promedio de las facultades de medicina pueden ascender hasta 200 mil dólares anuales, según el portal Iniciativa de Datos sobre Educación, citado por Univision.

Una encuesta reciente realizada por la Asociación de Facultades de Medicina de Estados Unidos reveló que el 70% de los estudiantes graduados en 2023 ha asumido algún tipo de deuda, cuyo promedio es mayor a $200,000.

En la Albert Einsten, la matrícula rodea los $59,458 al año. De allí que esta donación no solo aliviará la carga financiera de los estudiantes. También promete aumentar la accesibilidad a la educación médica de alta calidad.

