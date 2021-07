Uno de los posibles responsables del colapso de los condominios en Surfside es Rosendo “Ross” Prieto, quien se desempeñó anteriormente como funcionario de construcción para la ciudad ubicada al sur de Florida.

Surfside recibió un informe que destacaba los “daños estructurales importantes” en la comunidad de Champlain Towers South en octubre de 2018, según los registros del gobierno y Prieto restó importancia a la seriedad del informe, según NPR . El medio informa que el hombre les dijo a los miembros de la asociación de condominios pocas semanas después que el edificio estaba “en muy buenas condiciones” y era seguro.

Prieto ya no es un empleado de Surfside, informó NPR . Según el Miami Herald , dejó el cargo en 2020, reseñó en in artículo el portal Heavy.

El Champlain Towers South se derrumbó temprano en la mañana del 24 de junio. Al momento de escribir este artículo, se ha confirmado la muerte de al menos 18 personas y más de 140 siguen desaparecidas, informó CNN .

Esto es lo que necesita saber:

1. El informe estructural de 2018 pidió ‘reparaciones extremadamente costosas’ en la torre de condominios

La Asociación de Condominios Champlain Towers South contrató a Morabito Consultants en 2018 para analizar el condominio en busca de reparaciones. Era un procedimiento estándar para obtener la “Recertificación de 40 años” del edificio, como lo exige la ciudad de Surfside y el condado de Miami-Dade, explicó la firma en un comunicado de prensa.

La tarea de Morabito era “comprender y documentar el alcance de los problemas estructurales que requieren reparación y / o remediación en el futuro inmediato y cercano”, según el informe que se hizo público por la ciudad de Surfside. Morabito Consultants envió el informe al tesorero de la asociación de condominios el 8 de octubre de 2018.

El informe enumeró varios problemas estructurales graves que debían repararse sin demora. También describió inundaciones, infiltración de agua en varias áreas y grietas en el concreto. La firma advirtió que si se ignoraban los problemas, el “deterioro concreto” se “expandiría exponencialmente”. Morabito agregó que las reparaciones necesarias serían “extremadamente caras”. La AP informa que el costo estimado de las reparaciones fue de $ 9 millones.

2. Prieto se reunió con la Asociación de Condominios en noviembre de 2018 y dijo que el edificio estaba ‘en muy buena forma’

Prieto se reunió con la Asociación de Condominios Champlain Tower South el 15 de noviembre de 2018, según NPR. El medio obtuvo el acta de la reunión e informó que Prieto expresó optimismo sobre el estado del condominio torre. Según los informes, el acta de la reunión incluye que Prieto había revisado el “informe del ingeniero estructural” y que “parece que el edificio está en muy buenas condiciones”.

La ciudad de Surfside publicó un correo electrónico que Prieto envió al día siguiente. En el mensaje, no mencionó directamente el informe estructural. Escribió que la reunión en Champlain Tower South había ido “muy bien” y que la “respuesta fue muy positiva de todos en la sala”.

Prieto agregó que “se abordaron todas las preocupaciones principales sobre su proceso de recertificación de cuarenta años. Este edificio en particular no debe comenzar sus cuarenta años hasta 2021, pero han decidido comenzar el proceso temprano, lo cual respaldo de todo corazón y deseo que esta tendencia se imponga a otras propiedades”.

El domingo de la edición de fin de semana de NPR habló con una residente de Champlain Tower South, Susana Álvarez, quien asistió a la reunión el 15 de noviembre de 2018. Ella le dijo al medio que los funcionarios de la ciudad les aseguraron que su edificio estaba seguro:

“Quiero que sepa que en 2018 tuvimos una reunión de la junta. Y nos sentamos allí con la ciudad de Surfside. Y el pueblo de Surfside nos dijo que el edificio no estaba en mal estado, que el edificio no estaba en mal estado. Eso es lo que dijeron, ¿de acuerdo? El ingeniero estructural ha existido por un tiempo. Sacamos $ 15 millones para arreglar ese edificio cuando él lo diga. Nadie, nunca, nunca nos dijo que esto, que ese edificio estaba en tan mal estado, nadie, nadie. Me hace pensar que el ingeniero no hizo bien su trabajo. Quiero decir, esto no sucede simplemente. Esto fue en cuestión de segundos, de la nada”.

3. Un correo electrónico enviado por la ciudad de Surfside confirma que Prieto había recibido el informe estructural, pero dice que no recuerda haber recibido el informe.

Prieto recibió el informe estructural unas semanas después de su presentación. Un correo electrónico publicado por la ciudad de Surfside muestra que le enviaron el informe el 13 de noviembre de 2018. No está claro cuándo lo leyó o si lo leyó.

Prieto le dijo al Miami Herald que no recuerda haber recibido el informe ni el correo electrónico.

Morabito Consultants emitió un comunicado tras el mortal colapso. En el comunicado de prensa, la firma enfatizó que en el momento del desastre, “se estaban realizando reparaciones en el techo” del edificio. Pero no se ha trabajado para solucionar los problemas concretos, que la empresa advirtió que empeorarán si no se abordan con prontitud.

Morabito Consultants no participó en la restauración. La declaración explica: “Nuestra firma brinda exclusivamente servicios de consultoría de ingeniería. No proporcionamos servicios relacionados con la construcción, como contratos de reparación y restauración de edificios “. La firma agregó: “Estamos profundamente preocupados por el colapso de este edificio y estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades investigadoras para comprender por qué falló la estructura. Mientras lo hacemos, también continuamos orando por todos los afectados por este trágico evento “.

4. Los registros estatales muestran que Prieto ha sido contratista general e inspector autorizado durante varias décadas