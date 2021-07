La ciudad española de La Coruña se enlutó por el asesinato de Samuel Luiz Muñiz de 24 años, tras ser brutalmente golpeado por un grupo de sujetos alrededor de las tres de la madrugada del sábado en lo que ha sido calificado como una agresión homofóbica.

Un grupo de jóvenes le propinó una golpiza hasta herirlo de gravedad. Al percatarse del mal estado en el que habían dejado a la víctima lo dejaron tirado en plena calle y abandonaron el lugar. Pese a que funcionarios de la salud intentaron reanimarlo durante dos horas aproximadamente, no lograron salvarle la vida y acabó falleciendo en el hospital.

El hecho se desarrolló durante la segunda noche de ocio nocturno desde que se levantaron las restricciones en Galicia. Familiares y amigos de la víctima lanzaron una contundente campaña en redes sociales con la etiqueta #JusticiaParaSamuel con la que piden información sobre los hechos y defienden que el joven “no murió, lo asesinaron”, al tiempo que explican que el suceso se trata de una agresión homófoba.

Inclusive el cantante español Alejandro Sanz alzó su voz y denunció a trasvés de su cuenta en Twitter que varios medios han “puesto en duda” que el joven fuera asesinado por su orientación sexual.

Me refiero a que hay medios que ponen en duda que fuera asesinado por su orientación sexual y cuestionan si era gay o no. Como si eso fuera un perverso atenuante. Que quieran sacar la homofobia de la ecuación me parece el problema. #justiciaparasamuel

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) July 3, 2021