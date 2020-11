El disco “Double Fantasy” que John Lennon le firmó a su asesino Mark Chapman horas antes de su muerte se subastará.

Apenas cinco horas antes de que Chapman le disparara al Beatle cuatro veces fuera de su casa en el edificio Dakota en Nueva York mientras Ono miraba impotente, le había pedido a Lennon que firmara su copia de Double Fantasy.

El álbum, que acababa de ser lanzado, era su disco de colaboración con su socia Yoko Ono y, cuando Chapman lo detuvo frente al edificio de apartamentos The Dakota en Nueva York el 8 de diciembre de 1980 para firmar el disco, Lennon pensó que era solo un fan más.

La copia firmada del registro fue más tarde parte de la evidencia en la investigación de la policía de Nueva York sobre el asesinato de Lennon. La lista de Goldin Auctions establece que las marcas policiales de la investigación aparecen tanto en la parte delantera como en la trasera de la portada del registro.

La licitación en el registro se abrirá el lunes (23 de noviembre) a las 12 am ET (5 am GMT) y comienza en $ 400,000 (£ 301k).

En una reciente audiencia de libertad condicional, al asesino se le negó una vez más la oportunidad de acortar su sentencia, y Chapman reconoció su crimen y sugirió que merecía la pena de muerte después de revelar que mató al cantante por “gloria”.

“Solo quiero reiterar que lamento mi crimen”, dijo Chapman a la junta de libertad condicional al solicitar una reducción de sentencia. “No tengo excusa. Esto fue para la gloria personal. Creo que es el peor crimen que puede haber. Era extremadamente famoso. No lo maté por su carácter o la clase de hombre que era. Él era un hombre de familia. Fue un icono. Era alguien que hablaba de cosas de las que ahora podemos hablar y es genial”.

Chapman continuó: “Lo asesiné, para usar su palabra antes, porque era muy, muy, muy famoso y esa es la única razón y yo estaba buscando la gloria personal, muy egoísta”.

Su recurso fue rechazado una vez más porque, según la Asociación de Prensa, otorgar el recurso “sería incompatible con el bienestar de la sociedad”.

