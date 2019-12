Senado aprueba legislación liderada por Menéndez y Rubio para atender Crisis Humanitaria causada por Maduro

Bob Menéndez, miembro de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y Marco Rubio, Presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, se mostraron satisfechos y complacidos por la aprobación de la ley VERDAD, estamento que permitirá seguir apoyando al pueblo de Venezuela.

En relación con la aprobación de la ley VERDAD, Menéndez indicó: «Estoy increíblemente orgulloso de haber liderado los esfuerzos para aprobar el Proyecto de ley Verdad, el paquete legislativo más grande de apoyo de Estados Unidos a Venezuela, el cual ratifica nuestro compromiso total con el pueblo venezolano.

Esta propuesta amplía enormemente la respuesta estadounidense a la trágica crisis humanitaria de Venezuela y su impacto sobre nuestros aliados más cercanos en la región. Más allá, esta propuesta también mantiene una presión estratégica sobre el régimen de Maduro y avanza en esfuerzos para lidiar con la gran cantidad de recursos robados al pueblo venezolano por los funcionarios del régimen Madurista. Por último, el Proyecto de ley VERDAD también le envía un mensaje muy claro a los funcionarios del régimen sancionados. Si no está involucrado en abusos de los derechos humanos y apoya el retorno a un camino democrático en Venezuela, incluyendo nuevas elecciones presidenciales justas, las sanciones individuales en su contra podrían ser impedidas»

«Me enorgullece haber liderado este impulso para el proyecto de ley VERDAD, un esfuerzo legislativo integral que fortalece la respuesta de nuestra nación a la crisis humanitaria provocada por el hambre en Venezuela y al esfuerzo internacional coordinado para una Venezuela posterior a Maduro», destacó Rubio.

Mientras el usurpador Maduro continúe ejerciendo control legítimo del poder, Estados Unidos sigue reafirmando su inquebrantable apoyo al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional elegida democráticamente. Al otorgar $400,000,000 en asistencia humanitaria para los migrantes venezolanos y acoger a las comunidades vecinas,. Estados Unidos reitera una vez más su apoyo al pueblo de Venezuela y a nuestros aliados regionales que han hecho un gran esfuerzo para dar la bienvenida a los migrantes».

Es de hacer notar que el proyecto de ley VERDAD reafirma el apoyo de los EE.UU. al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional elegida democráticamente; Aumenta en gran medida la asistencia humanitaria a Venezuela; fortalece las herramientas para combatir la cleptocracia y los abusos de los derechos humanos por el régimen; y oficialmente establece política de los EE.UU. en apoyo a una solución negociada a la crisis de Venezuela

