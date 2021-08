Finalmente la cinta de terror Candyman llega a los cines de Estados Unidos este fin de semana, y promete convertirse en poco tiempo en un éxito de taquilla.

La película, que es una secuela de la cinta que lleva el mismo nombre y fue estrenada en 1992, aspira a destronar a la comedia Free Guy, que con Ryan Reynolds al frente ha dominado la taquilla sin rival en los últimos quince días.

Candyman tiene como protagonista a Yahya Abdul-Mateen II, un nombre en alza en Hollywood gracias a sus papeles en la serie Watchmen (2019) y la película The Trial of the Chicago 7 (2020).

Esta terrorífica cinta relata la leyenda urbana del asesino que, si dices su nombre cinco veces frente a un espejo, aparece para acabar contigo.

Uno de los productores de esta película, dirigida por Nia DaCosta, es el reconocido cineasta Jordan Peele, quien destaca con el fenómeno de Get Out (2017).

Candyman se retrasó en varias ocasiones por culpa de la pandemia.

A la cartelera de este fin de semana también llegará la película Together del muy experimentado y reconocido director Stephen Daldry.

Nominado en tres ocasiones al Óscar de mejor dirección («Billy Elliot», 2000; «The Hours», 2002, y «The Reader», 2008), Daldry fichó a los actores James McAvoy y Sharon Horgan para este filme que narra los dilemas sentimentales de un matrimonio durante el confinamiento por la pandemia.