Una impactante escena se vivió esta tarde en Surfside y es que las cuadrillas de rescate siguen trabajando en Surfside pese a las inclemencias del clima por Elsa.

En un vídeo publicado por el departamento de bomberos de Miami Dade se evidencia parte de esto.

“A pesar de la llegada de un clima inclemente debido a la tormenta tropical Elsa, los socorristas continúan trabajando en la pila de escombros del derrumbe del edificio Champlain Towers en Surfside”.

Despite the arrival of inclement weather due to Tropical Storm Elsa, first responders continue working on the debris pile of the Champlain Towers building collapse in Surfside. pic.twitter.com/Gc12hdtu86

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) July 5, 2021