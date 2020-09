Una tragedia ocurrió en Brasil, específicamente desde la localidad de Sao Paulo y le sucedió a una pareja de argentinos que viajaron a este lugar para celebrar su compromiso.

Destaca una nota de La Opinión que los novios habían decidido compartir unos días de vacaciones con amigos para festejar lo que iba a empezar a ser la nueva etapa de casados.

Sin embargo, un suceso jamás esperado ocurrió. Joao Guilherme Torres Fadini, nombre esposo fallecido, desapareció en el mar.

“Nos habíamos sacado fotos en ese momento. Me había besado 5 minutos antes de que todo ocurriera. Me dijo ‘espérame’, que me amaba y se metió a nadar con nuestros amigos”, dijo Larissa Campos, la prometida, al medio G1 News.: “Habían decidido hacer una competencia hasta la otra orilla. Solo quedaban Joao y mi cuñado”.

Pero, de un momento para otro, Joao no se vio más, se perdió mientras nadaban,

Empezó la búsqueda en el agua pero no apareció.

Hora y media más tarde del hecho, los organismos públicos hallaron el cuerpo.

“Fue todo muy rápido, todos estamos paralizados y perturbados pero tenemos la firme esperanza de que él sea nuestra fuerza y nos cuide”, dijo Larissa.

Los novios pensaban celebrar su boda en mayo del año siguiente, tenían casi dos años juntos.

