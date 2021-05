Un hombre no tuvo un buen inicio de día, tras ser asesinado este viernes luego de cerrar la puerta de su casa, en Fort Lauderdale.

El hecho ocurrió específicamente en en 630 NW 10th Terrace, a las 4:51 am, como lo indican los informes de la policía .

Alí Adamson, detective de la Policía de Fort Lauderdale, indicó que los bomberos recibieron una llamada y se acercaron al lugar.

Al llegar al sitio y vieron la escena del crimen declararon al hombre del cual no se conoce la identidad como muerto.

DEVELOPING THIS MORNING: A man was gunned down Friday morning shortly after he left a home in Fort Lauderdale, authorities confirmed. https://t.co/Y4AFZDh6rx

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) May 7, 2021