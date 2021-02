Con la finalidad de tener un contenido más selecto, la red social Twitter anunció este viernes, su nueva herramienta la cual se llamará “Súper Follow”.

Los expertos señalan que esta nueva función de Twitter, será de tener un contenido más exclusivo para sus usuarios, al que hay en la actualidad.

Se ha dicho que el costo de la afiliación para los usuarios será de $4,99 y el pago se haría mensualmente.

Una de las novedades que tendrá la red del pajarito azul, es la creación de grupos de conversación como ocurre con otras aplicaciones.

Además, los usuarios se pueden unir o crear grupos sobre temas concretos donde compartir contenido e interactuar.

Lo que se busca de alguna manera centrar más granularmente el contenido y al tipo de usuarios que sigue cada usuario en Twitter, ya que actualmente prácticamente todo el contenido está mezclado.

Aunque no se dio muchos detalles sobre “Súper Follow”, se conoció que Twitter está preparando, el ‘Safety Mode’.

En este “modo seguro” los usuarios permitirán a la aplicación que bloquee y silencie automáticamente cuentas que pueden estar incumpliendo las normas de Twitter al interactuar con el usuario que ha activado el ‘Safety More’.

Twitter is exploring new products, including a Super Follow feature that'll let users pay creators, and groups that make it easier to chat about interests.

The social network, known for short posts. That's included getting more serious abouthttps://t.co/7GFE1WF8l2 pic.twitter.com/17jG5vjIjM

— Tacema.eu (@EuTacema) February 26, 2021