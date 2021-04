El presidente estadounidense, Joe Biden, se pronunció ante la masacre ocurrida dentro de un establecimiento FedEx, ubicado en Indianápolis, en el que murieron al menos 8 personas durante la balacera.

Biden ordenó la colocación de las banderas a media asta en los que respecta a los organismos oficiales, tras enterarse del suceso, por lo que lamentó la violencia que se vivió a punta de armas de fuego que “hiere el alma”.

El presidente publicó un tuit para referirse a la situación, en el que asegura que “la vicepresidente Harris y yo hemos sido informados sobre el tiroteo masivo en una instalación de FedEx en Indianápolis. Dios bendiga a las ocho personas que perdimos y a sus seres queridos, y oramos por los heridos para que se recuperen. Podemos, y debemos, hacer más para reducir la violencia armada y salvar vidas.

Vice President Harris and I have been briefed on the mass shooting at a FedEx facility in Indianapolis. God bless the eight individuals we lost and their loved ones, and we pray for the wounded for their recovery.

We can, and must, do more to reduce gun violence and save lives.

— President Biden (@POTUS) April 16, 2021