Una mujer que visitaba el sur de Florida con su novio y su familia denunció que fue atacada por un perro desatado en Everglades Holiday Park.

Taite Beale, de 21 años, estaba de vacaciones con su novio y su familia la semana pasada. Habían terminado un recorrido en hidrodeslizador en Everglades Holiday Park el jueves cuando ella dijo que un perro desatado que había salido de la camioneta de su dueño la atacó en el estacionamiento.

“De repente, me miró, corrió hacia mí y me agarró del brazo”, dijo Beale.

Los familiares dijeron que rápidamente entraron en acción cuando el perro atacó, detalló Local 10.

SEPTEMBER 2021

A 21 year old woman on vacation was attacked by a pit bull that was let out of a truck unleashed.

BROWARD COUNTY, FLORIDA

Location: Parking lot at Everglades Holiday Park https://t.co/Cn59gnCXei https://t.co/LPvtAzEfJM

— National Pit Bull Victim Awareness NPBVA (@PitBullVictims) September 8, 2021