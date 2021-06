Puede que no esté pensando en su presión arterial ahora mismo, pero debería hacerlo. “La presión arterial es un asesino silencioso. La mayoría de las personas no presentan signos ni síntomas y, a menos que se mida su presión arterial, es fácil pasarla por alto”, dice Jill Weisenberger, dietista nutricionista registrada especializada en diabetes y salud del corazón. Con el tiempo, la hipertensión puede dañar el corazón, el cerebro, los riñones y los ojos, dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La elección de la dieta y los hábitos de vida desempeñan un papel importante a la hora de mantener unos niveles normales de presión arterial, que se considera inferior a 120 mm Hg para la sistólica (cifra superior) y a 80 mm Hg para la diastólica (cifra inferior), reportó Eatingwell.

Aquí están algunos de los principales factores sorprendentes que Weisenberger ve que pueden estar detrás de sus números crecientes:

1. Estás escatimando en frutas y verduras

Cuando se piensa en la presión arterial alta, se puede suponer que todo tiene que ver con el consumo de sodio. El sodio aumenta la presión arterial porque atrae agua a los vasos sanguíneos, explica la Asociación Americana del Corazón (AHA).

El aumento del volumen sanguíneo significa que hay más agua en los vasos sanguíneos, lo que eleva la presión arterial. El potasio, por otro lado, es la contrapartida del sodio, ya que ayuda a eliminar el mineral del cuerpo, según la AHA.

El potasio es lo que puede faltar. “Uno de los mayores problemas que he visto en mi práctica a lo largo de los años es que la gente no está comiendo suficiente potasio”, dice Weisenberger. “Cuando alguien tiene una baja ingesta de potasio -especialmente en presencia de una alta ingesta de sodio- es mucho más probable que tenga la presión arterial alta”, explica.

El USDA considera que el potasio es un nutriente de “interés para la salud pública” porque, en general, no lo consumimos en cantidad suficiente, probablemente porque sólo uno de cada 10 adultos consume cantidades adecuadas de productos, señalan los CDC.

2. No buscas el sodio oculto

¿Crees que sabrás automáticamente cuando un alimento o comida tiene un alto contenido en sodio? “La gente cree que puede saborear un alimento con alto contenido en sodio. No es así. Si algo se hornea o se cocina con sal, la sal se mezcla dentro del plato y no va directamente a tus papilas gustativas, como ocurre en el caso de las patatas fritas o los cacahuetes [salados]”, dice Weisenberger.

Señala que alimentos que parecen inocentes, como el pudín instantáneo, la avena instantánea y el condimento de pimienta de limón, son fuentes ocultas de sodio.

Una buena regla general es fijarse en las etiquetas nutricionales, concretamente en el porcentaje de valor diario de sodio. El 5% del valor diario se considera “bajo”, mientras que el 20% se considera “alto”. Elija opciones que tengan una menor cantidad de sodio por porción.

3. Te estás perdiendo el sueño

Es fácil dejar de lado el sueño para hacer sitio a todo lo demás que hay que hacer en el día, pero es necesario dormir lo suficiente para tener una presión arterial saludable. “No dormir lo suficiente es como un dolor físico para el cuerpo, y puede aumentar la presión arterial”, dice Weisenberger.

Las personas que dicen que su calidad de sueño es pobre tienen un 48 por ciento más de probabilidades de tener también hipertensión, encontró un meta-análisis en The Journal of Clinical Hypertension en 2018. El efecto también va en sentido contrario: las personas con hipertensión tienden a tener peor sueño.

Además, el sueño también cambia la forma de comer. No hay problema si los antojos del mal sueño te hicieron buscar palitos de zanahoria, pero es más probable que comas bocadillos procesados (y con alto contenido de sodio) u opciones con alto contenido de azúcar, otro factor que juega en el desarrollo de la presión arterial alta, señala la AHA.

Dormir poco desencadena cambios en las hormonas del apetito que te llevan a tomar decisiones menos saludables y a comer en exceso, explica Weisenberger. Intenta dormir al menos 7 horas cada noche, según los CDC.

4. Te pasas de la raya en la hora feliz

El alcohol, especialmente el vino, tiene fama de ser saludable para el corazón. Sin embargo, en comparación con aquellos que omiten el alcohol por completo, para los hombres y las mujeres que consumen más de dos bebidas alcohólicas por día, su riesgo de tener presión arterial alta es un 51% y un 42% más alto, respectivamente, según una revisión y un metaanálisis publicados en 2018 en el Journal of the American Heart Association.

Aunque todavía se están estudiando las razones por las que el alcohol puede elevar la presión arterial, el alcohol puede afectar a la forma en que se contraen y relajan las paredes de los vasos sanguíneos, y también puede generar radicales libres que dañan las células que recubren los vasos sanguíneos, señala la investigación.

5. No te enfrentas al estrés

En contra de la creencia popular, el estrés no es una causa directa de la hipertensión, dice Weisenberger. En realidad, el estrés es más bien una causa transitoria; por ejemplo, si recibes una mala llamada telefónica, tu tensión arterial se dispara; después de relajarte, se calma, explica. Dicho esto, cuando estás estresado, pierdes la concentración en esos hábitos saludables que intentas establecer. “Del mismo modo que con el sueño, cuando estás estresado es más difícil reunir la motivación para salir a caminar o a correr o preparar una comida desde cero”, explica.

El objetivo final sería aspirar a un estilo de vida que favorezca un corazón sano. “Adoptar hábitos saludables con regularidad, como dormir bien, meditar y pasar tiempo con los amigos, con uno mismo y con la naturaleza, mejorará la presión arterial de forma indirecta”, dice Weisenberger.