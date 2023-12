Actor de “Squid Game” pierde dos dedos del pie en accidente con motosierra

“El juego del calamar”, o “Squid Game” la exitosa serie de Netflix que narra las macabras aventuras de un concurso mortal en Corea del Sur, es tendencia nuevamente. Esta vez por el terrible accidente que sufrió uno de sus actores.

El actor estadounidense, Geoffrey Giuliano, quien interpretó a uno de los enmascarados en la producción saltó a las portadas de los medios de comunicación por un motivo muy doloroso.

Quien hizo el papel del VIP número 4 en el programa fue ingresado en un hospital tras sufrir un accidente con una motosierra en su vivienda ubicada en Tailandia. Esto ocurrió mientras un obrero hacía reparaciones en la casa y dejó caer la herramienta justo en el pie del actor.

El incidente le provocó a Giuliano la amputación de dos dedos de uno de sus pies. De acuerdo con medios locales, la motosierra estaba encendida cuando cayó y esto causó graves heridas en su extremidad inferior.

Operación de emergencia

El propio Giuliano compartió una historia en su red social narrando el trágico suceso. Contó que recogió los dedos y pidió ayuda. Lo trasladaron rápidamente a un centro hospitalario de Bangkok, donde fue sometido a una cirugía de emergencia para reconstruir la zona dañada.

Afirmó que los médicos le dijeron que tenía suerte de seguir vivo por la dimensión del peligro al que estuvo expuesto.

El actor afirmó que esta experiencia era mucho peor que cualquier cosa que hubiera vivido, incluso cualquier escena de “El juego del calamar” se quedó corta.

“Estaba en shock. No dolía entonces, pero había mucha sangre. Cosieron mis dedos temporalmente y ahora estamos listos para que me los arreglen correctamente. Esos actores se hubieran desmayado si hubieran tenido que pasar por lo que yo he pasado”, comentó.

Giuliano también formó parte de la versión concurso de la serie, “El juego del calamar: El desafío”, que Netflix estrenó en noviembre pasado.

El programa se grabó en Cardington Studios en Inglaterra y no estuvo exento de polémica, ya que varios concursantes denunciaron lesiones y pidieron mejoras en los estándares de salud y seguridad del set.