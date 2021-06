El alcalde de Miami, Francis Suárez, no ha sido ajeno a la tragedia que ocurrió este jueves, en Miami Beach, en donde un edificio de 12 pisos se derrumbó.

El hecho ocurrió a las 2:00 am en Collins Avenue en la ciudad de Surfside. Hasta el momento hay varios heridos y un fallecido.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias de Surfside mientras respondemos a esta tragedia en nuestra comunidad”, dijo el alcalde en su cuenta de twitter @FrancisSuarez.

El burgomaestre expresó su solidaridad con los cuerpos de bomberos de Broward y Miami-Dade quienes tuvieron una reacción inmediata y evitaron una catástrofe mayor.

Our thoughts and prayers are with the families in Surfside as we respond to this tragedy in our community.

Thank you to @MiamiPD and @CityofMiamiFire for getting to the scene quickly—we sent 10 fire rescue units along with drones and K-9 units to assist with search and rescue. pic.twitter.com/mKhhKkOUCU

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) June 24, 2021