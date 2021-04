Más de 14.000 estudiantes de los ocho recintos del Miami Dade College (MDC) recibirán sus diplomas de graduados del curso académico 2020-2021.

Debido a la pandemia sólo una parte de los graduados de este año recibirán personalmente sus diplomas en tres ceremonias que se realizarán en distintos horarios el sábado 1 de mayo, en el Marlins Park.

Ceremonias de entrega será con capacidad limitada

Los actos de entrega de diplomas se llevarán a cabo con capacidad limitada y distanciamiento físico. Solo asistirán estudiantes, fideicomisarios, y profesores y administradores selectos.

Además, habrá controles de temperatura al entrar en el estadio, máscaras faciales obligatorias en todo momento, y estaciones de desinfección de manos disponibles en todo el centro deportivo.

Los familiares y amigos de los graduados podrán ver las ceremonias por transmisión en vivo desde cualquier parte del mundo en www.mdc.edu/livestream.

Graduando de 167 naciones recibirán sus diplomas

En el Curso 2021 del MDC están representadas 167 naciones. Muchos de sus alumnos ya han demostrado habilidades de liderazgo, y están haciendo contribuciones significativas en sus comunidades, realizando trabajo voluntario, allanando el camino de las oportunidades para las minorías, y dirigiendo sus propias organizaciones sin fines de lucro.

Algunos de los graduandos de la promoción 2021

Heily Rivas, de 17 años, será la cuarta de su familia en obtener un título del MDC. Su madre y sus dos hermanos se graduaron en los dos últimos años con títulos de asociados y los más altos honores. Junto con su padre, reconocido músico en su Colombia natal, dirige una escuela de música, Rivas Music & Video, tiene su propia agrupación musical familiar, El Grupo H.; y presenta un programa de radio que se transmite los domingos en las páginas de Facebook de Radio Paz 830 AM, y 96.1 FM. Rivas recibirá el título de diseño gráfico, y ha solicitado matrícula en el Fashion Institute of Technology; Massachusetts College of Art and Design, y Savannah College of Art and Design.

Jada Watkins, estudiante universitaria de primera generación, de 20 años, llegó al MDC decidida a haer realidad lo que su madre, que crió sola a sus tres hijos, no pudo lograr. Ahora, la alumna especializada en ciencias biomédicas está a punto de cumplir su sueño de ingresar en una facultad de Medicina.