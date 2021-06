A partir de este viernes, decenas de personas se aglutinaron para hacer un memorial en las cercanías de donde se derrumbó el edificio en Surfside, hasta los momentos se contabilizan 159 desaparecidos y cuatro personas fallecidas.

Poco a poco, la gente comenzó a poner fotos pacíficamente y encender velas por sus seres queridos desaparecidos el viernes por la noche en una cerca a lo largo de una cancha de tenis en Harding Avenue, un par de cuadras al sur de la torre sur caída en el condominio Champlain. Reseñó el Miami Herald.

Los miembros de la familia estaban allí, además de amigos de las personas desaparecidas. Y también aquellos que simplemente se entristecieron por lo que sucedió y mostraron algo de respeto.

A small memorial to the missing has gone up near the Champlain Towers South condo complex collapse in Surfside, Fla., as smoke billows from the building pic.twitter.com/InIQMwxgCs — Patricia Mazzei (@PatriciaMazzei) June 25, 2021

Entre los asistentes resaltaba una mujer de pie junto a sus dos hijos, con las manos juntas frente a la cara, en oración silenciosa.

La escena Memorial de Surfside justo al sur de la calle 88 y a pocos metros de donde CNN instaló su carpa fue iniciada por un hombre llamado Leo Soto, de 26 años, quien dijo que simplemente quería ayudar.

Se acercó al lugar, colocó algunas flores y velas, luego puso entre la cerca con alfileres algunas fotografías laminadas de las personas desaparecidas. .

Pronto el sitio llamó la atención. La gente agregó imágenes, flores y velas. Creció orgánicamente.

159 people still missing. Search and rescue crews did not locate anyone overnight at the Surfside collapse site.

A memorial with pictures of the unaccounted for is growing on a fence nearby. pic.twitter.com/vcITmqXcq4 — Brian Entin (@BrianEntin) June 26, 2021