Los ataques constante de Harry y Meghan Markle contra la corona británica han causado pesar en la realeza, tanto así que para algunos no está actuando como un príncipe.

El último que fue atacado fue Carlos, el padre de Harry. Dijo en el podcast de Dax Shepard que su padre le causaba un gran dolor y sufrimiento. Aunque el príncipe Carlos sufrió el mismo trauma porque es “genético” en la Familia Real, pero prometió que rompería ese ciclo con sus propios hijos.

Según relata TMZ esto dijeron ayudantes de la Casa Real: “El duque de Sussex ha pasado una cantidad significativa de tiempo enfatizando que no es diferente a los demás y atacando a la institución que, según él, le causó tanto dolor. Hay una sensación creciente de que si no te gusta la institución, mucho, no deberías tener los títulos”.

En cuanto al abuso “genético”, el asistente real arremetió diciendo: “La gente está horrorizada de que él pudiera hacerle esto a la reina cuando el duque de Edimburgo apenas está en su tumba”.

Como saben, Harry y Meghan Markle también acusaron a la familia de racismo , y alguien (o varias personas) se preocuparon de que la piel de Archie fuera “demasiado oscura”.

Harry reconoció durante la entrevista de Oprah que tiene problemas importantes con su padre y su hermano.