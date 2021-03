El gobierno del presidente Joe Biden ha manifestado su deseo de impulsar drásticamente la energía eólica marina en EEUU para 2030 reportó Bloomberg

Para ello, impulsará la construcción de proyectos en el mar capaces de generar suficiente electricidad para más de 10 millones de hogares estadounidenses.

Altos funcionarios de la administración desvelaron el nuevo objetivo en una reunión celebrada el lunes con funcionarios estatales, ejecutivos y líderes sindicales.

Ello como parte del impulso del presidente Joe Biden para contrarrestar el cambio climático, promover las energías renovables y eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero de la red eléctrica para 2035.

