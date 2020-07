La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, considerada en la presunta lista de candidatos a la vicepresidencia del candidato demócrata Joe Biden, podría ver complicadas sus posibilidades por sus vínculos con su predecesor, que dejó su puesto en medio de una investigación federal de pago por juego que resultó en cargos para varios de sus principales ayudantes, según un informe.

La estrella de Bottoms se ha elevado en las últimas semanas en medio de las protestas por la justicia racial en Atlanta tras las muertes de George Floyd y Rayshard Brooks a manos de la policía, durante las cuales muchos consideran que ella demostró un fuerte liderazgo.

El ex alcalde Kasim Reed, que dejó el cargo en 2018, no ha sido acusado o acusado en la investigación de más de un millón de dólares supuestamente recibidos como sobornos para contratos rentables durante su administración, informó ABC News. Ha negado cualquier delito. Bottoms no ha sido vinculado a la investigación.

“La incertidumbre de la investigación federal sobre la corrupción en el ayuntamiento sería algo que no querría pasar por alto si estuviera eligiendo a un compañero de fórmula,” dijo a ABC News Harvey Newman, un profesor de la Universidad Estatal de Georgia que ha asesorado a anteriores alcaldes de Atlanta. “Lo veo como un problema potencial”.

Bottoms conoce a Reed desde hace décadas, algo que ha hecho público, pero se ha distanciado de él durante la investigación, según el informe.

“Ella ha mostrado, por un lado, lealtad a esa relación”, dijo el ex presidente del consejo municipal Ceasar Mitchell. “Pero por otro lado, tomó medidas para intentar al menos transmitir a la gente que ella estaba abordando algunos de los temas que obviamente estaban siendo puestos directamente a las puertas de la administración anterior”, lo que incluía la creación de una oficina del inspector general para “erradicar la mala conducta” en el gobierno, dijo la ciudad en un comunicado de prensa.

Bottoms sirvió en el consejo de la ciudad de Atlanta mientras Reed era alcalde y la nombró en 2015 para dirigir la Autoridad de Recreación del Condado de Fulton en Atlanta (AFCRA) simultáneamente, algo que fue visto como un conflicto de intereses por algunos, ya que los trabajos servían a diferentes distritos electorales, según ABC News.

“La Autoridad es una agencia separada, y antes de aceptar el puesto, la oficina de Ética de la Ciudad confirmó que era permisible aceptar el puesto, siempre y cuando el entonces concejal Bottoms se recusara a sí mismo de cualquier voto relacionado, lo cual hizo”, dijo un portavoz de Bottoms a ABC News.

En 2017, Bottoms venció a un campo lleno de 10 candidatos al alcalde probablemente con la ayuda del respaldo de Reed que prometió “hacer todo lo que pueda para asegurarme de que esta mujer gane”.

Su apoyo la ayudó a conseguir un montón de donaciones de alto valor, lo que la llevó a recaudar más del doble de la cantidad de su siguiente oponente más cercano.

“No sería alcaldesa si no fuera por la ayuda de Kasim Reed”, dijo uno de sus oponentes, el ex senador estatal Vincent Fort, a ABC. Llamó a la supuesta corrupción en la administración de Reed “sin precedentes”.

Durante las elecciones, Bottoms se vio obligado a devolver una donación de 25.000 dólares a un contratista involucrado en la investigación de pago por juego y provocó una controversia al permitir que una directora general con sede en Texas -que acababa de obtener un contrato de la AFCRA mientras aún lo dirigía- le organizara una recaudación de fondos, informó la ABC.

En total, 10 personas han sido acusadas en la investigación de pago por juego: Siete se han declarado culpables y seis han sido condenadas a prisión, según ABC.

La oficina de Bottoms dijo a ABC News que “no ha sido entrevistada sobre el asunto de la investigación federal, ni tiene ninguna razón para creer que lo sería o debería ser, ya que esta investigación se centra en la administración anterior”.

Pero incluso si Bottoms no está involucrado en la investigación, la cobertura del juicio de una de las ex asesoras principales de Reed que está a punto de comenzar en otoño podría perjudicarla políticamente y atraer una atención no deseada justo antes de las elecciones presidenciales.

