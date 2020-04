Casa Blanca: Propuesta al dictador y narcoterrorista Nicolás Maduro es “demasiado generosa”

El director de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone, fue entrevistado en el espacio Venezuela 360 de la Voz de América, allí aseveró que la propuesta hecha al dictador venezolano, Nicolás Maduro es «demasiado generosa».

Redacción MiamiDiario

Durante la entrevista en laVoz de América Claver-Carone aseveró que el dictador Nicolás Maduro debe «estudiar con seriedad el plan presentado por la administración de Donald Trump para la creación de un gobierno de transición».

Según el también asesor de seguridad de Donald Trump, «la propuesta de la Casa es ‘demasiado generosa’ y advirtió a Maduro que “quienes confrontan a la justicia norteamericana siempre acaban mal”.

Esa aseveración la hizo en clara advertencia a la decisión del fiscal General de EE.UU. William Barr, quien presentó cargos formales contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo, narcotráfico y corrupción.

Sobre la mayor presencia militar en el mar Caribe y su relación con la política de EEUU hacia Venezuela, Claver-Carone expresó «Indudablemente lo que estamos viendo en la actualidad es un régimen con un líder que básicamente ha usurpado todos los poderes del estado para ponerlos al servicio del narcoterrorismo. Eso no lo habíamos visto desde los años 80 con Manuel Noriega en Panamá, lo cual crea una coyuntura en la cual tenemos que tomar en serio este riesgo a nuestros vecinos, a nuestros aliados, a la región y evidentemente a los ciudadanos de Estados Unidos«.

Cuando VOA le preguntó sobre la postura de Maduro con respecto a las ofertas que le ha hecho EEUU,Claver-Carone, manifestó: Hemos sido muy pacientes. Obviamente la presión máxima empezó en enero de 2019. La iniciativa que se le ofreció ahora es generosa, yo creo que quizás demasiado generosa, por lo que debería considerarla muy de cerca. Creo que es el momento en el que el sentido común debe prevalecer. Deben estudiar bien esta gran oportunidad porque estas oportunidades no siempre se presentan. Seguramente Nicolás Maduro hoy en día se arrepiente de no haber tomado oportunidades que tuvo hace tres meses o hace seis meses y nuevamente no quisiéramos que se arrepintiera en tres o seis meses por no haber tomado esta oportunidad. Que tome el tiempo, no demasiado tiempo, pero que use su sentido común. No es el momento de ver quién es más macho. Es momento de ver qué es lo mejor para su país y para el pueblo de Venezuela».

