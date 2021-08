Este domingo el conductor de un camión cisterna de combustible murió después que su vehículo se volcara en una rampa en la Interestatal 595 en el condado de Davie.

El camión explotó y el hombre murió al instante, explicaron las autoridades quienes llegaron inmediatamente al lugar.

Los investigadores dijeron que el camión estaba en una rampa de entrada a la autopista de peaje cuando el conductor perdió el control y el vehículo se cayó, lo que hizo que se volcara y explotara.

El camión volcado provocó un derrame de combustible, lo que originó que el trafico fue desviado hacía otras rutas de la autopista.

Las vías que fueron cerradas fueron: los carriles hacia el este de la I-595 y Davie Boulevard, así como la entrada hacia el sur a la I-595 desde la autopista de peaje.

Esta restricción se mantuvo mientras los bomberos combatían las llamas y limpiaban el derrame.

A los pocos minutos los efectivos bomberiles de Davie pudieron extinguir el incendio y se reabrió el tráfico.

The crash involving the fuel tanker has turned into a fatal incident that remains under investigation. The driver was confirmed deceased on scene. The eastbound/westbound ramps from I-595 to the Florida’s Turnpike remain closed at this time. Please use caution and avoid the area. https://t.co/hPxbgstqqW pic.twitter.com/isxyzfqTvF

— FHP West Palm Beach (@FHPPalmBeach) August 1, 2021