Los chóferes que transitaba este miércoles al mediodía en Palmetto Expressway, se sorprendieron al ver como un camión se incendiaba.

El vehículo que era un 7SkyForce se volcó en la autopista y posteriormente se prendió, lo que ocasionó una gran cola.

En los vídeos proporcionado por los medios de comunicación de Miami, se observaban como el camión estaba envuelto en llama.

Al reportarse el siniestro, la patrulla de carretera de Florida respondieron con varias grúas que hicieron las labores de retirar el vehículo del sitio.

Mientras realizaban la maniobra, todos los carriles de Palmetto Expressway , excepto la rampa de entrada en la calle 58, fueron reabierto desde entonces, sin embargo, sigue habiendo mucho tráfico en el área.

Otros prefirieron utilizar rutas alternativas, antes de caer en el embudo que originó el incendio del camión.

#TRAFFIC ALERT: Delays on the Palmetto Expressway near Northwest 58th Street in Medley as crews work to clear the scene of a tractor-trailer fire. https://t.co/dDW1hz7ajG

— WSVN 7 News (@wsvn) July 28, 2021