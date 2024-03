Claudia Correa, una visionaria latina en el punto de encuentro entre los negocios y la innovación digital

Cada día los profesionales latinos están cumpliendo roles excepcionales en los campos laborales destacando por su profesionalismo y preparación. Es el caso de la ecuatoriana Claudia Correa. Su rol actual como Executive Project Manager y Operations Research Analyst en la reconocida empresa Step One Automotive Group ha sido una pieza clave en la redefinición y el fortalecimiento de la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.

A través de su liderazgo perspicaz, ha supervisado la ejecución y entrega exitosa de proyectos clave que han impulsado la compañía hacia adelante en el competitivo mercado automotriz.

Su enfoque metódico y estratégico para manejar proyectos complejos y presupuestos significativos ha resultado en mejoras tangibles. Especialmente en la rentabilidad y en la consolidación de la relación de la empresa con sus proveedores y socios comerciales. Su habilidad para navegar y optimizar la estructura organizativa y las operaciones minoristas de automóviles ha generado elogios tanto de colegas como de la alta dirección.

La prestigiosa Bentley University McCallum School of Business fue el semillero donde Claudia Correa se graduó con honores en tres disciplinas. Master of Science in Digital Innovation/Information Technology y Master of Business Administration (MBA) en mayo de 2021. Así como Bachelor of Science in Management, con una especialización en Marketing en mayo de 2018.

Claudia se ha destacado no solo por su sobresaliente rendimiento académico, sino también por su impacto multifacético como mujer latina en el mundo de los negocios. Con promedios de 3.53 y 3.60 en sus maestrías, y 3.60 en su pregrado, todos sobre 4.00 y graduada Cum Laude, demostró una capacidad incomparable para fusionar teoría y práctica. Haciendo de la innovación y la estrategia digital los pilares de su carrera.

Diversidad e inclusión

Más allá de sus credenciales académicas, la ecuatoriana también ha sido una fuerza motriz para la inclusión y la diversidad en el entorno corporativo americano. Su perspectiva única, al ser parte de dos comunidades minoritarias – la de mujeres y la latina – le ha permitido aportar nuevas ideas y aproximaciones al mundo empresarial.

En sus propias palabras, su contribución “va más allá del aporte como mujer profesional”. Significa un puente hacia una demografía emergente y laboriosa que está redefiniendo el modelo de negocios futuro.

Claudia está convencida de que las relaciones exteriores entre Estados Unidos y el mercado hispano son un terreno fértil para la colaboración y el crecimiento. Con un ojo puesto en maximizar la audiencia y el retorno, ella ve en el mercado hispano no solo una fuerza considerable sino también una oportunidad para expandir horizontes. Así como romper con las limitaciones que tradicionalmente han enfrentado las mujeres en el espacio corporativo.

Claudia Correa está liderando con el ejemplo, demostrando que las barreras en el mundo corporativo “solo son limitaciones, si tú permites que lo sean”. Con esta mentalidad, ella inspira a generaciones presentes y futuras a perseguir sus ambiciones sin reservas. Redefiniendo lo que significa ser una profesional exitosa en América.