Un skimmer de tarjetas de crédito es un dispositivo malicioso que los delincuentes conectan a una terminal de pago, generalmente en cajeros automáticos y surtidores de gasolina. Cuando usa una terminal que se ha visto comprometida de tal manera, el skimmer creará una copia de su tarjeta y capturará su PIN (si es una tarjeta de cajero automático).

Ante esta situación, cabe la siguiente interrogante: ¿Alguna vez ha echado gasolina a su auto para llegar a casa y recibir alertas de su banco sobre cargos erróneos?

Si es así, podría ser víctima de un “skimming” de tarjetas, en el que un ladrón coloca un dispositivo en el surtidor de gasolina para obtener la información de la tarjeta de crédito del cliente. Pero, ¿cómo puede saber si hay un skimmer de tarjetas conectado al surtidor de gasolina que está utilizando?

El lugar más común en el que se encuentra una tarjeta de crédito es una gasolinera. Dado que en las gasolineras hay muchos clientes que entran y salen constantemente, es fácil para los ladrones colocar un skimmer en el terminal del surtidor o incluso dentro de la caja registradora.

En algunos casos, el ladrón instalará una cámara oculta sobre el terminal de la tarjeta en el surtidor para poder acceder a los números PIN de los clientes.

Otros delincuentes instalan teclados falsos o extensiones de lectores de tarjetas que imitan el aspecto del terminal para robar la información de su tarjeta cuando la desliza en la ranura.

Los ladrones suelen volver al lugar de vez en cuando para recuperar sus skimmers. No obstante, hay formas de que los ladrones utilicen la tecnología Bluetooth para recuperar la información de la tarjeta de crédito del skimmer sin ni siquiera tener que estar allí.

Aunque los skimmers de tarjetas de crédito pueden ser a veces difíciles de detectar, es importante ser capaz de identificar al menos los rasgos básicos de un skimmer de tarjetas que está conectado a un surtidor.

En ese sentido, el Security National Bank: le recomienda lo siguiente:

Compruebe si el surtidor está manipulado: Los ladrones suelen tener una llave universal que utilizan para abrir la puerta del surtidor de gasolina.

Afortunadamente, muchas gasolineras colocan un precinto antimanipulación en la puerta. Si ves que el precinto está roto, utiliza otro surtidor.

Inspeccione la ranura de la tarjeta y el teclado: Inspeccione la ranura de la tarjeta moviéndola con la mano, si está suelta, entonces podría ser un skimmer. Además, si el teclado parece más grueso de lo normal, muévalo también y compruebe si se afloja. Si alguna de estas partes se afloja, utilice otra bomba.

Busque cámaras ocultas: Algunos ladrones utilizan cámaras para robar los códigos PIN de los clientes. Compruebe si hay cámaras diminutas o pantallas falsas encima de la pantalla del surtidor. En todo caso, asegúrese de cubrir el teclado con la mano para impedir que las posibles cámaras vean su código PIN.

Además de tomar las medidas mencionadas anteriormente para detectar posibles robos, también puede omitir por completo el uso del teclado optando por utilizar su tarjeta de débito como tarjeta de crédito. Si no se atreve a utilizar el terminal del surtidor, puede entrar en la tienda y utilizar el de la caja registradora.

Además, como los ladrones prefieren mantenerse fuera de la vista del empleado dentro de la tienda, suelen instalar un skimmer más lejos de ella. Eso significa que es más probable que el surtidor de gasolina más cercano a la tienda sea más seguro de usar.

