La congresista cubano-americana, por el partido Republicano, María Elvira Salazar expresó su agradecimiento al Gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien le pidió al presidente de los Estados Unidos que tomará acciones, ante las protestas que se llevan a cabo en Cuba desde la semana pasada.

“Gracias @GovRonDeSantis por su solidaridad y apoyo a las personas amantes de la libertad de #Cuba”, dijo la representante republicana a través de su red social twitter @RepMariaSalazar.

🚨#SOSCuba🇨🇺

Thank you @GovRonDeSantis for your solidarity & support for the freedom-loving people of #Cuba.

The President must act immediately & decisively. https://t.co/tIxCeQLn8Q

— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) July 15, 2021