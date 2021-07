Películas animadas como Despicable Me, los Mitchell vs Las máquinas , y la película de Angry Birds 2 se encuentran al mando de la lista de los más vistos de Netflix de cada mes. Sin embargo, hay otra película que silenciosamente podría ser la más popular de la plataforma, pese a nunca ocupar el primer lugar en el Top 10 diario.

¿La película? La vida secreta de las mascotas 2. Esta secuela animada nunca ha terminado en primer lugar en las listas diarias, a lo sumo ocupó el cuarto lugar en varias ocasiones.

Si bien se puede argumentar que Despicable Me es la película más exitosa de Netflix en la era del Top 10, esa película no pasó tanto tiempo en las listas diarias como The Secret Life of Pets 2. De hecho, ninguna otra película desde el inicio de la lista Top 10 ha pasado tanto tiempo en la lista.

Aquí están las diez películas con más apariciones en las listas Top 10 según Forbes:

La vida secreta de las mascotas 2 – 138 días

Gru, mi villano favorito – 111 días

El Grinch – 77 días

Podemos ser héroes – 68 días

Los Mitchells vs.Las Máquinas – 63 días

Angry Birds 2 – 53 días

Cómo el Grinch se robó la Navidad – 51 días

365 días – 45 días

Los Croods – 45 días

Inicio – 39 días

Entonces, ¿ La vida secreta de las mascotas 2 es definitivamente la película de Netflix más popular de todos los tiempos? Quizás, quizás no, depende de tu perspectiva. Pero podemos decir con certeza que ninguna otra película ha sido tan popular como la secuela animada. Puede pasar bastante tiempo antes de que una película pase tanto tiempo en el Top 10.