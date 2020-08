Es oficial: las comunicadoras María Celeste Arrarás y Rashel Díaz no continuarán laborando para la cadena de televisión “Telemundo”, ambas fueron despedidas.

A través de un comunicado, esta empresa dedicada al entretenimiento e información precisó que “María Celeste ha sido un icono y una parte integral del crecimiento de Telemundo para llegar a ser una cadena en español líder. Ella es una periodista galardonada y consumada con una pasión y un compromiso implacable por servir a nuestras comunidades y estamos extremadamente agradecidos por su dedicación inquebrantable y contribuciones a los hispanos y al éxito de Telemundo todos estos años”.

La oriunda de Puerto Rico laboró como conductora del programa “Al Rojo Vivo” por casi 20 años (desde 2002), mientras que Arrarás también decidió dar un paso al costado y hacerlo oficial a través de sus redes sociales. El mensaje lo compartió a través de las redes sociales.

“Queridos amigos, con profunda tristeza, quiero informarles que ayer fue mi último día con Al Rojo Vivo y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré más parte del show. Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 años y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años. Dejo atrás a muchos compañeros queridos que siempre podrán contar con todo mi apoyo. Ni mi pasión por el trabajo, ni mi carrera terminan aquí. Por el contrario, mi compromiso con ustedes continúa tan fuerte como siempre”, escribió Arrarás en su publicación.

Mientras que Díaz, oriunda de Cuba y que comenzó para la cadena hace 12 años era una de las miembros fundadoras del programa “Un Nuevo Día”.

“Rashel ha sido parte integral del crecimiento de Un Nuevo Día como uno de los principales programas mañaneros en los medios hispanos. Le agradecemos profundamente su compromiso y apoyo al programa a través de los años. Rashel es una presentadora muy querida que tiene una fuerte conexión con la comunidad hispana, cualidades que estamos seguros le traerán continuo éxito en sus futuros proyectos”, agregó la cadena en el comunicado.

“De mi parte solo tengo palabras de agradecimiento a la cadena (Telemundo) por cada una de las oportunidades que me dieron en estos 12 años que estuve tratando de dar lo mejor de mí cada mañana en Un Nuevo Día. A cada jefe que tuve, a cada productor con el cuál trabajé, cada técnico, cada persona que entrevisté, cada compañero de trabajo con los que compartí… Les digo: ¡Gracias! Me llevo en mi corazón a todos porque impactaron en mi vida de una manera hermosa”, continuó. “Como mujer de Fe que soy, esto lo tomo como un ciclo que termina pero a la misma vez lo recibo como el gran comienzo de muchos sueños que aún me quedan por cumplir, siempre de la mano de Dios. Mañana (miércoles) haremos un paseo por mis mejores momentos en el show así que los espero una vez más en la que siempre será mi casa, ¡Un Nuevo Día!”, dijo la cubana en sus redes.

