El padre de un estudiante de Fort Lauderdale High fue arrestado afuera de la escuela este miércoles por la mañana y acusado de abuso infantil agravado.

La policía de Fort Lauderdale dice que Dan Bauman, de 50 años, estaba con su hija poco antes de las 7:30 am “cuando ella intentó entrar por la puerta de la escuela sin una máscara”, lo que va en contra de la política del distrito escolar en el condado de Broward.

“Bauman estaba grabando a otros estudiantes con su teléfono y causando disturbios en la puerta”, dijo el sargento. DeAnna Greenlaw explicó en un correo electrónico. “Uno de los estudiantes (víctima) no quiso ser grabado en video. El estudiante intentó agarrar el teléfono de Bauman y este respondió empujando al estudiante hacia atrás contra la cerca”.

Las autoridades dicen que Bauman, quien ya era conocido por los oficiales por causar interrupciones previas mientras protestaba por la política de mascarillas, fue arrestado y llevado a la cárcel de correo de BSO para enfrentar un cargo de abuso infantil.

🌴⚡️ BREAKING ⚡️🌴 This morning anti-mask protesters returned to Fort Lauderdale High School. We are receiving word that one of the protesters assaulted a student and is now in custody.

Listen here as students chant “wear a mask” at the protesters. 1/2 pic.twitter.com/QQSJIdHRLA

— Miami Against Fascism (@MIAagainstFash) August 25, 2021