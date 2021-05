Dos personas fueron trasladadas al hospital tras un tiroteo en una empresa de mudanzas en Fort Lauderdale.

Según la policía, un empleado del negocio abrió fuego e hirió a algunas personas.

La policía y los bomberos de Fort Lauderdale acudieron a la empresa Good Greek Moving and Storage, situada en la calle 33 del suroeste y la 12ª avenida, sobre las 9 de la mañana del viernes.

Según la policía, dos empleados se vieron envueltos en una discusión verbal dentro del almacén.

“Durante ese altercado, un empleado adicional se acercó. Intentó separar a los dos”, dijo la sargento de la FLPD DeAnna Greenlaw, “en ese momento uno de los dos empleados originales sacó un arma de fuego y disparó”.

Los investigadores dijeron que el empleado que abrió fuego huyó del negocio, reportó Wsvn

“Dos de esos empleados resultaron heridos de gravedad en el incidente”, dijo Greenlaw.

Los paramédicos transportaron a las dos víctimas masculinas al Broward Health Medical Center, donde fueron catalogados por última vez en estado crítico.

#DEVELOPING: 2 hospitalized, 1 at large after shooting at Good Greek Moving and Storage in Fort Lauderdale https://t.co/PMoUY1TVl0

— WSVN 7 News (@wsvn) May 14, 2021