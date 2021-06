Dos pelícanos marrones rehabilitados fueron liberados nuevamente a la naturaleza este martes por la tarde en las playas de Miami Beach.

La liberación de las aves fue realizada por Pelican Harbor Seabird Station, una organización de rescate de vida silvestre nativa en Miami.

El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, y algunos niños del Centro Juvenil de North Shore Park ayudaron a liberar a las aves, que al poco tiempo de ser liberadas retomaron el vuelo.

Gelber incluso nombró a las aves en honor a dos famosos residentes de Miami Beach: Gloria y Emilio.

