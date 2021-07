El Decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown señaló el viernes que no se necesitan inyecciones de refuerzos contra las nuevas variantes del virus del COVID-19 porque las vacunas existentes han demostrado su efectividad.

“Permítanme decirles que los datos son clarísimos. Los que se hayan aplicado dos inyecciones

de Moderna o Pfizer, o solo una inyección de Johnson & Johnson, cuentan con un nivel altísimo nivel de protección contra todas y cada una de las variantes del Covid-19, incluida Delta ”, dijo Dr Ashish.

Agregó que “hasta ahora, no he visto ninguna evidencia de que alguien necesite una tercera inyección”, reportó CNBC.

Los comentarios de Jha se producen después de que Pfizer y BioNTech anunciaran el jueves que están desarrollando una vacuna de refuerzo de Covid-19 destinada a la variante delta.

Los responsables de la empresa afirman que puede ser necesaria otra inyección porque la inmunidad de la vacuna parece disminuir con el tiempo.

“Por supuesto, si se produce alguna evidencia la tomaremos en cuenta. A mi juicio, solamente requerimos una

tercera inyección para la mayoría de las personas”, sostuvo Jha.

The Delta variant spreads more easily than other SARS-CoV-2 variants. Help stop the spread of Delta and other variants by getting vaccinated against #COVID19 as soon as you can.https://t.co/xbvNiaVJKV

— CDC (@CDCgov) July 8, 2021