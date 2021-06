Tal vez no fue la mejor temporada de Cristiano Ronaldo con la Juventus, sin embargo, los exitos a nivel personal sigue llegando, en esta ocasión se consolida como la persona más seguida en Instagram con 300 millones.

El portugués cuenta con una amplia ventaja, ya que el hombre más seguido en Instagram luego de Cristiano ronaldo es La Roca Dwayne Johnson con 246 millones, mientras que en el tercer lugar es otro futbolista, Lionel Messi con 219 millones.

Tiempo atrás, el futbolista fue la primera personalidad en alcanzar los 200 millones en dicha red social; ahora, subió 100 millones de seguidores, números que nunca antes había conseguido alguien más.

Most followed people on Instagram:

1. Cristiano Ronaldo: 300m

2. The Rock: 246m

3. Ariana Grande: 244m

4. Kylie Jenner: 241m

5. Selena Gomez: 238m

6. Kim Kardashian: 229m

7. Leo Messi: 218m

8. Beyonce: 186m

9. Justin Bieber: 178m

10. Kendall Jenner: 170m pic.twitter.com/n69OZ4L0Yz

— B/R Football (@brfootball) June 18, 2021