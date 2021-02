La WWE se ha caracterizado por tener personajes de gran renombre, uno de ellos es el luchador Tyler Reks, quien reveló su proceso de cambio de género.

Reks, que ahora se hace llamar Gabbi Tuft, hizo esta semana la revelación de su cambio de sexo, la cual denominó “historia emocionante de transición de género”.

“Gabbi está a punto de compartir su emocionante historia de transición de género de una ex superestrella de la WWE, culturista, gurú del fitness, oradora motivacional y motociclista a una mujer fabulosa y amante de la diversión, finalmente ha sido liberada y está lista para gobernar su mundo”, explicó a través de un comunicado de prensa.

Tuft quien fue un luchador estuvo activo desde el 2007 al 2014, en la principal industria de la lucha libre, reveló su cambio de sexo un día antes del anuncio oficial, a través de las redes sociales.

“Esta soy yo. Sin vergüenza, descaradamente yo. Este es el lado de mí que se ha escondido en las sombras, temeroso de lo que pensaría el mundo; con miedo de lo que dirían o harían mi familia, amigos y seguidores”, se expresó en las redes sociales.

El exluchador indicó que los últimos ocho meses de su transición fueron los más complejos y difícil que tuvo que vivir.

Su familia fue un factor primordial, para que hiciera este tipo de transición. Incluso sus amigos de la industria también fueron parte fundamental.

“Sin embargo, el día que dejé de preocuparme por lo que otras personas pensaban, fue el día en que realmente me volví ilimitada y permití que mi yo auténtico saliera a la luz. Mi amada esposa, mi familia y mis amigos más cercanos me han aceptado por lo que soy. A ellos, les estaré eternamente agradecido. Su apoyo a lo largo del camino significa más de lo que jamás sabrá”, escribió.

Former WWE Wrestler Gabbi ‘Tyler Reks’ Tuft, 42, Comes Out As A Transgender Woman [Photos] https://t.co/JgmJgviK1g

— Agent 47 (@LifeOfUzy47) February 5, 2021