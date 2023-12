Maze, el laberinto inmersivo que está en Miami Beach y celebra el Art Basel

El Art Basel Miami Beach, cuya edición de este año comenzó el jueves 7 y culmina el domingo 10 de diciembre, es uno de los eventos artísticos más interesantes del mundo. Allí se congregan distintas expresiones de arte que cautivan a los visitantes en sus diferentes propuestas ubicadas en toda la ciudad.

De hecho, algunos de los eventos más singulares de Art Basel se han levantado fuera de los pabellones del Centro de Convenciones de Miami Beach. Y es que el área metropolitana se convierte en estos días en la capital mundial del arte.

Uno de los espectáculos más llamativos es la peculiar propuesta de Faena District. Se podría cambiar un popular refrán y decir que todos los caminos en Miami Beach llevan a la playa, para describir la atracción hecha en la arena del 3201 Collins Avenue, frente al Hotel Faena, que estará disponible hasta el 10 de diciembre.

La espectacular obra es inigualable y monumental y fue creada por el artista chileno Sebastián Errázuriz. La pieza está titulada “Maze: Journey Through the Algorithmic Self” (Laberinto: viaje a través del yo algorítmico) se trata de un laberinto inmersivo que no está diseñado para perderse o desorientarse sino para encontrarse.

Un laberinto hecho de arena

El majestuoso laberinto playero del Art Basel consta de pasadizos que conducen a una plaza central donde los visitantes se encuentran. En ese momento, pueden conocerse y entablar conversación sobre lo que les parece el recorrido.

A diferencia de los laberintos convencionales, este está cubierto de arena. Es una extraordinaria instalación de arte público donde las paredes cubiertas se mezclan con el hermoso paisaje de Miami Beach y como telón de fondo: las aguas turquesas.

El artista, radicado en Nueva York, explicó que en esta obra todos los caminos conducen hacia un solo destino. Es un espacio diseñado para la reunión de los visitantes, una pequeña plaza donde podrán compartir todos al final del viaje.

“Un oasis para escapar temporalmente, desconectar y reconectar con lo importante. Un lugar para conversar sobre los próximos desafíos tecnológicos y ambientales de la sociedad”, se lee en la página web del curioso laberinto.

Arte público

Errázuriz además ofrece un descargable mediante QR dentro de la estructura que al escanear ofrece información sobre sus futuras interacciones con inteligencia artificial.

A través de esta creación, el artista invita a contemplar la introspección, el diálogo y la exploración en la era digital, de forma gratuita, en la playa de Miami Beach.

Sus obras se han expuesto en más de 100 exposiciones y se han incluido en colecciones de museos de todo el mundo.

A Errázuriz lo aclaman como uno de los diseñadores más prolíficos de su generación, no solo por su creatividad sino por su empeño en estar a la vanguardia de la tecnología.

Ha sido retratado en más de 50 portadas de revistas y diarios como: el NY Times, The Wall Street Journal, The Financial Times, Bloomberg, BBC, CNN, Vogue y Architectural Digest.

Si desea conocer más sobre la programación en Art Basel para este fin de semana, puede visitar el portal de Commissioner Art Basel Guide.