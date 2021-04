Kim Kardashian afirmó que una de sus series favoritas es Bridgerton.

Hace unas semanas, la estrella de reality show compartió varias stories en las que muestra su emoción por el drama amoroso entre Daphne Bridgerton y Simon Basset y ahora que se enteró que la familia Featherington, está inspirada en ella y sus hermanas, tuvo la reacción esperábamos; épica para ser exactos.

En su cuenta de Twitter, la actriz Nicola Coughlan, quien le da vida a Penelope Featherington en la serie, reveló que “como la fan número uno de Bridgerton, ¿sabrá Kim Kardashian que las Kardashian fueron una gran inspiración para los Featheringtons y que hablamos de ellas todo el tiempo durante las pruebas de vestuario? Porque siento que ella debería saberlo”

WHAT?!?! I am freaking out!!!!!! This tweet was sent to me on my @bridgerton group chat! Can I please come to a fitting?!?! It would make my whole life!!!!!! I love you Lady W!!! https://t.co/KVnCi6UZRT — Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 20, 2021

Por su parte, Kim Kardashian no se quedó callada y le respondió con mucha emoción. “¡¿¡¿QUÉ?!?! ¡¡¡¡¡Me estoy volviendo loca !!!!!! ¡¡¡¡Enviaron este tweet a mi chat grupal de @bridgerton! ¡¿Puedo, por favor, ir a una prueba?!?! !!Te amo Lady W!!!”

La cosa no terminó ahí. Nicola le respondió a Kim diciéndole que le encantaría tenerla en el set y además, le contó que Mister Pearl, el diseñador que hizo su corset para el MET Gala de 2019 , también diseñó uno de los que usó en la serie.

“¡Dios mío, sí, por supuesto que nos encantaría tenerte! ¿Sabías también que el señor Pearl hizo tu corset para la Met Gala y el siguiente que hizo fue el mío para Bridgerton? ¡Has sido parte del mundo de Bridgerton por más tiempo del que crees!”, escribió la actriz acompañado de emojis de corazón rojo.

Es importante reconocer que la familia Featherington no está inspirada en las Kardashian en los libros de Julia Quinn, sin embargo, quienes le dan vida en la serie de Netflix sí se inspiraron en las Kardashians y su exitoso reality show, Keeping Up With The Kardashians .

Fuente: EtCanada