El mercado educativo se ha enfrentado a cambios constantes en el método en el que se imparte la educación. En nuestra historia, a parte de la implementación formal planteada por las reformas de Horace Mann a mediados del siglo XIX, la metodología utilizada para la docencia fue la de un profesorado creando un plan de lecciones y ejecutando con los estudiantes dentro del aula de clase.

El método para monitorear la asistencia y el progreso era a través de libros de calificaciones. El éxito de los estudiantes e identificaron de aquellos que tenían dificultades era por métodos visuales dentro del aula o mediante los resultados de las pruebas.

A medida que la tecnología evoluciona, también lo hace la educación. Actualmente se está produciendo una transformación digital que está ampliando la concepción de la educación, su finalidad y su transmisión.

Podemos dar fe de que los avances tecnológicos, más allá de elevar el alcance de la educación y su productividad, de hecho, están habilitando y empoderando a las facultades para usar el tiempo de clase de manera más eficiente, dado que la mayor parte del trabajo se está completando mucho antes de que los estudiantes lleguen a clase. Ya sea de forma virtual o en persona, estas tecnologías brindan reciprocidad valiosa y análisis de datos que los profesores pueden utilizar para determinar la participación y el compromiso de los estudiantes.

Los estudiantes ahora tienen la capacidad de analizar más el contenido mediante la exploración de datos de apoyo adicionales y herramientas de información que les permitan comprender mejor los temas, más allá de la presentación inmediata que se les brinda.

Los manuales impresos, trabajos o libros de texto, con diagramas reciclados, imágenes estancadas y pensamiento unidimensional, que eran un elemento básico de la industria de la educación y la única fuente de proporcionar un sistema unificado de aprendizaje, son cosa del pasado. A menudo, el contenido de ciertos libros quedó obsoleto con el paso de los años y las instituciones, debido a limitaciones presupuestarias, tuvieron que utilizar esos libros de texto obsoletos.

La transformación digital permite que el contenido de una plataforma se actualice de forma continua y proporcione a nuestros estudiantes y profesores la información más actualizada.

La participación, comprensión y compromiso de los estudiantes continúa mejorando año tras año a medida que aumenta el uso de estas plataformas. Las instituciones que tienen un grupo de trabajo de transformación digital están liderando el mercado dado que realmente pueden impactar la experiencia de los estudiantes; por lo tanto, están ampliando la retención y mejorando las tasas de graduación.

Desde el punto de vista de la diversidad y la inclusión, las empresas han realizado encuestas para medir el impacto en los estudiantes que no pueden obtener los recursos necesarios para tener éxito. Los datos muestran que más del 40% de las minorías luchan con los cambios que se están produciendo en la educación porque sus padres no están conscientes de la transformación digital y las instituciones no los apoyan en lo que respecta a proporcionar las herramientas y los recursos necesarios para completar las tareas a través de sus respectivos sistemas de aprendizajes.

En los Estados Unidos, la mayoría de las instituciones de educación superior reciben fondos federales en función del desempeño de sus estudiantes. No solo un incentivo económico y funcional sino también educativo. Independientemente del tamaño, todos los centros educativos deberían poder ofrecer el concepto unificado de tecnología como un activo subyacente a su propuesta educativa.

Todas las universidades están enfocadas en explorar oportunidades para llegar aún más a los estudiantes, incluso fuera de sus canales normales de reclutamiento.

Durante la ausencia de COVID que vivimos todos entre mediados de marzo 2020 y principios de 2021, las instituciones educativas vieron un aumento en la matrícula a cifras imprevistas. En muchos casos, el crecimiento de más del 70% dentro de sus ofertas en línea. Ahora, muchos en la industria afirmarían que este crecimiento significativo fue el resultado de que todas las escuelas pasaron al aprendizaje en línea debido a la pandemia. Sin embargo, los expertos dicen que esta será la nueva normalidad. Hoy en día, la mayoría de las instituciones están contemplando y analizando datos para determinar qué harán durante el próximo otoño y los próximos años.

Algunos creen que volveremos al aprendizaje normal dentro de un aula de clase y las cosas volverán a ser como éramos antes de la pandemia; sin embargo, la transformación digital está forzando el cambio hacia un aprendizaje más en línea en lugar de en el aula de clase.

Como en todas las industrias, cuando se manifiestan cambios rápidos, algunos se retrasan, otros se quedan atrás y otros desaparecen por completo. Al final, aquellos que estén dispuestos a adaptarse y comprender que el resultado final marca el ritmo para el avance y la implementación de procesos y sistemas novedosos y eficientes. La educación no es diferente.

Las instituciones de educación superior ahora están considerando la posibilidad de comercializar a estudiantes fuera de los Estados Unidos porque con el aprendizaje en línea, el alcance es mundial. Un estudiante en República Dominicana, Perú, Colombia, India, etc. ahora puede obtener un título de una institución de los EE. UU. Sin la necesidad de solicitar una visa de estudiante o incluso viajar a los EE. UU. Para las instituciones, pagan una matrícula más alta. y la inscripción es muy necesaria ya que las inscripciones han bajado en los EE. UU.

Una encuesta realizada por S&P Global señaló que el 10% de las instituciones no tienen una estrategia de transformación digital y más del 45% de las instituciones todavía están considerando o evaluando si la necesitan.

Conclusiones claves

• La transformación digital es un proceso continuo y muchas instituciones aún no han comenzado.

• Los líderes de la industria están cada vez más impulsados por los datos y se centran en la automatización.

• Los procesos deben gestionarse como activos estratégicos diseñados para permitir una ventaja competitiva.

• Los proveedores de servicios de TI son servicios de plataforma de empaquetado que están diseñados para impulsar continuamente los resultados.

• Tener una estrategia sólida de transformación digital proporcionará y permitirá la automatización de procesos y proporcionará análisis que permitirán tomar decisiones basadas en datos más eficientes.